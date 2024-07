Gabriele Bolis, direttore sportivo della Pergolettese, ha parlato a TMW Radio dello sviluppo dei giovani nel calcio italiano: "Juve e Milan sono i club più riconosciuti a livello mondiale con l’Inter e l’Atalanta, che è la società che lavora meglio con i giovani. Ci sono dei dati incredibili, tre milioni di spettatori ha visto la Serie C e un milione di spettatori medi per la finale playoff di Serie C. Vuol dire che un italiano su 60 ha visto la finale di C, questo dimostra la forza del prodotto. Ci poteva essere anche la Pergolettese, ma sarebbero stati comunque un milione".