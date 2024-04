Alen Boksic giudica in maniera negativa la stagione della Juventus, a prescindere da quel che avverrà nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta appena raggiunta. "Dalla Juve, invece, ci si aspetta sempre di più: la Coppa Italia è un trofeo, ma non sposta la stagione dei bianconeri. Dalla Juve ti aspetti che almeno lotti per lo scudetto fino alla fine. Invece quest’anno la corsa è finita a febbraio, nello scontro diretto con l’Inter. Da quel momento ho visto troppe partite non da Juve", il commento dell'attaccante croato.