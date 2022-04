Andrea Bocelli, tenore di fama mondiale e storico tifoso dell'Inter, ha usato tutta la scaramanzia del caso per rispondere alla domanda sulla favorita per lo scudetto dopo il week-end di campionato in cui i nerazzurri sono diventati padroni del proprio destino. "La mia squadra sarà favorita quando avrà vinto matematicamente il campionato. Però dico una cosa: spero che Arnautovic abbia segnato tutti i gol oggi (ieri doppietta in Bologna-Sampdoria 2-0) e che non ne faccia nel recupero del 27 aprile", le sue parole a 'SuperTele' su Dazn.