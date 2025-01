Il punto più basso della stagione toccato dal Milan a Zagabria non è il miglior biglietto da visita verso il derby di domenica sera, una gara che resta comunque da tripla secondo Zvonimir Boban: "Purtroppo il Milan è imprevedibile, non si sa mai cosa succeda - le parole di Zorro a Sky Sport -. Quando meno te lo aspetti, il Milan fa grandi partite. C'è, però, poco equilibrio, la rosa è stata costruita pensata non in maniera ideale, per essere dolci. Si vedono lacune, la stagione è molto travagliata e inconsistente. Detto ciò, il derby è sempre un derby. Anche l'altra volta sembrava spacciato, poi ha battuto l'Inter. Per me è una gara aperta".