In attesa di conoscere il suo futuro, con l'Inter che si è portata decisamente avanti per acquistarlo con l'Aarhus, senza tuttavia chiudere il discorso con gli agenti, Yann Bisseck guiderà, da capitano, la difesa della Germania Under 21 nel match d'esordio dell'Europeo di categoria contro Israele. Si gioca alla Shengelia Arena di Kutaisi, con fischio d'inizio alle 18.