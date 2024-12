Yann Bisseck arriva in postazione Sky Sport sul prato dello stadio di San Siro per la consueta presentazione della gara contro il Como: “È una stagione lunghissima, giochiamo come sempre. Sappiamo di essere in buona forma, obbiamo continuare così, siamo ben preparati e spero che facciamo una bella prestazione stasera. Emergenza in difesa? Per me è uguale la posizione,, voglio giocare e basta. Non fa differenza, con Carlos Augusto e Alessandro Bastoni siamo troppo forti e non c'è differenza".