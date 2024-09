Yann Bisseck ha parlato a Sky Sport dopo il pari dei nerazzurri all'Etihad: "Avevamo una buona strategia, eravamo ben preparati. Il City ha tanti giocatori di livello mondiale, sapevamo che avremmo dovuto difendere in modo profondo, tanti giocatori si sono sacrificati. Le occasioni avute? Potevamo sfruttarle meglio, soprattutto in partite come queste. Noi non ci siamo riusciti, ma succede. Se avessimo segnato, la partita si sarebbe aperta. Possiamo costruire un percorso da questa partita. Per me è una normale partita di calcio, certo, è la Champions. Ma ho cercato di non mettermi troppe cose per la testa, è stata una bella esperienza, spero di ripetermi tante altre volte".