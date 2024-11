Il difensore nerazzurro Yann Bisseck si sofferma ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto oggi contro l’Arsenal: “Abbiamo investito tanto in questa partita, è stata una partita difficile e abbiamo dovuto lottare. Ci prendiamo questi tre punti fondamentali. Avevo qualche problemino oggi, ma non è una scusa, volevo giocare a tutti i costi. Abbiamo giocato una partita molto solida, siamo davvero molto soddisfatti. Il Napoli? Dobbiamo recuperare dopo questa gara, ma siamo pronti. Sarà una bella partita, dovremo lavorare tanto e prometto che farò del mio meglio, magari anche in zona gol”.