Jonathan Binotto, doppio ex di Bologna e Inter, ha rilasciato un'intervista esculsiva a La Repubblica in vista del match tra le due squadre di domenica: "L'Inter arriva con la fatica ma anche l'entusiasmo del passaggio del turno con il Bayern Monaco, ma soprattutto non può perdere punti, troppo importante questa domenica per la lotta Scudetto. Lo stesso vale per il Bologna, perché sono punti pesanti anche per loro, se non si fa risultato ci sono tante squadre lì dietro pronte ad approfittarne. Sarà un finale di stagione molto divertente, anche un Dall'Ara che in questi due anni è tornato pieno e decisivo come non lo era forse dai miei tempi farà la sua parte. Anche se io credo che gran parte della stagione del Bologna passi dalla Coppa Italia, credo che molti farebbero cambio con la qualificazione Champions pur di alzare quel trofeo”.

Binotto commenta anche le parole di Simone Inzaghi a proposito del carico di impegni affrontati in questa stagione: "Che Inzaghi ne parli ci sta, è parte del suo ruolo. Il problema di tutte queste partite è che non hai il tempo per allenarti: giochi e non riesci neanche a fare lo scarico, il dispendio fisico e mentale è enorme e non c'è tempo per ricaricarsi. Questo incide sugli infortuni, il recupero passa dall'allenamento, e se giochi e basta il rischio sovraccarico e ko è alto, anche per chi ha rose ampie”.