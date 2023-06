Intervistato da ItaSportPress, l'ex difensore dell'Inter Graziano Bini commenta l'attualità di mercato del club nerazzurro partendo dall'arrivo di Marcus Thuram: "Ho visto qualche sua partita. Che dire: vediamo! Dobbiamo capire come impatterà sulla Serie A innanzitutto. E poi ho una mia idea: per me lui predilige di più l'esterno, io avrei preso un centravanti".

Ridiventerebbe pertanto Lukaku?

"A certe cifre onestamente no. È importante, ma bisogna trovare l’accordo economico giusto. Sennò si cerca un altro attaccante".

Sui potenziali addii di Onana e Brozovic.

"Se dovessi fare uno sforzo, farei di tutto per trattenere Onana. Non ci sono tanti portieri del suo livello in giro. Perderlo vorrebbe dire indebolirsi. Davide Frattesi lo prenderei, mi piace molto. Il ruolo? Dipende da come giocherà Simone Inzaghi. Spesso abbiamo visto il tecnico nerazzurro adattarsi anche alle situazioni dei suoi giocatori”.

L’obiettivo dell’Inter nella stagione che verrà?

"Non nascondiamoci: la vittoria dello Scudetto. La finale di Champions ha soltanto camuffato una stagione deludente in campionato. Non puoi chiamarti Inter, con l’attuale organico, e arrivare a venti punti di distacco dalla prima in classifica…".