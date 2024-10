Nel corso dell’esercizio 2023-2024, F.C. Internazionale ha conseguito una perdita pari a Euro 35,7 milioni in miglioramento rispetto a quella conseguita nella stagione 2022/2023 (Euro 85,4 milioni), direttamente correlato all’incremento dei ricavi da abbonamenti, da sponsorizzazioni, da attività commerciali e dalle maggiori plusvalenze realizzate per la cessione dei calciatori rispetto allo scorso esercizio, compensando i minori ricavi da gare e dei diritti audiovisivi a causa principalmente dell’uscita agli ottavi di finale della Prima Squadra maschile dalla UEFA Champions League, mentre nello scorso esercizio aveva raggiunto la finale della medesima competizione. Questo è quanto viene scritto nel bilancio approvato quest'oggi nel capitolo dedicato alla continuità aziendale.

A tal proposito, si fa presente che il precedente Azionista di Riferimento aveva proceduto a convertire in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per un totale di Euro 86 milioni, in particolare Euro 10 milioni in data 30 giugno 2023 ed Euro 76 milioni in data 25 settembre 2023, così che perdita dello scorso esercizio risulta interamente coperta a livello di patrimonio netto della Capogruppo. Dopo un’ulteriore operazione di conversione di finanziamenti soci in riserve di patrimonio netto per Euro 22 milioni in data 26 marzo 2024, anche il Nuovo Azionista di Riferimento ha proceduto, nel primo trimestre della stagione sportiva 2024/2025, ad un versamento in conto Riserva per futuro aumento di capitale di F.C. Internazionale Milano S.p.A. per un totale di Euro 44 milioni e ad una conversione in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per Euro 3 milioni.

Conseguentemente la perdita del presente esercizio risulta quindi interamente coperta a livello di patrimonio netto della Capogruppo alla data di approvazione del presente bilancio consolidato. In conseguenza delle perdite conseguite nel presente e negli scorsi esercizi, dal punto di vista patrimoniale il patrimonio netto contabile del Capogruppo risulta negativo per Euro 65,7 milioni al 30 giugno 2024; dal punto di vista patrimoniale, considerando l’ammontare complessivo delle perdite rinviate entro il quinto esercizio successivo pari a Euro 341 milioni, (in parte già coperte dagli apporti di capitale) il livello di patrimonializzazione, nonostante la perdita conseguita dalla Capogruppo nell’esercizio (Euro 55,8 milioni), risulta attualmente congruo con riferimento ai requisiti patrimoniali previsti dal Codice Civile ex art. 2446-2447. Il Management continua a monitorare i livelli di capitalizzazione della Capogruppo e ha avviato azioni volte al ristabilimento dei livelli di capitalizzazione previsti una volta terminato il periodo di differimento di cui sopra. Sempre alla stessa data, il Gruppo presenta disponibilità liquide per Euro 115,1 milioni.