Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere il terzo scudetto della sua storia, ma deve fare attenzione soprattutto a due insidie sul suo cammino finora trionfale. A pensarlo è Alberto Bigon, l’ultimo da allenatore ad aver unito l’azzurro al tricolore 32 anni fa: "Credo che la squadra di Spalletti abbia le potenzialità per imporsi alla fine, è composta da un gruppo di giovani che ha fame di successi - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. La società ha creato i presupposti per qualcosa di importante e questa può essere la volta buona. Sicuramente i rossoneri se la giocheranno fino alla fine, ma non trascurerei l’Inter in questo discorso. La squadra di Inzaghi ha avuto un passaggio a vuoto da cui sembra uscita e presto recupererà Lukaku, che potrà spostare gli equilibri di vertice".