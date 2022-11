Intervistato da La Ragione , Ottavio Bianchi , ex allenatore di Inter e soprattutto del Napoli campione d'Italia, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. "Leggo e ascolto in queste ore dell’ipotetico ritorno della Juventus , del Milan che vince spesso negli ultimi minuti e dell’ Inter che ha ripreso fiato, ma in tutta onestà non so di quale campionato si stia parlando - ha sottolineato -. Per ora il Napoli ha davvero praticato un altro sport. È anche difficile da commentare la differenza tra i campani e le altre big del campionato. Sono andati a una marcia superiore. Ritmo, qualità, le inseguitrici battute a domicilio; soprattutto mi ha colpito un’unità d’intenti invidiabile. Non ho sinora notato un solo segno di scarsa armonia tra Spalletti e i suoi calciatori. Sono scesi in campo praticamente tutti, con un rendimento straordinario anche in Champions League contro Liverpool, Ajax e Rangers".

"Il Napoli vince sempre e convince sempre - le sue parole riprese da AreaNapoli.it -. Non credo sia riscontrabile una tale differenza tra la prima in classifica e chi segue in almeno i primi cinque campionati nazionali in Europa. Neppure il Psg, il Bayern Monaco (che in Germania è abituato a dominare) o il Real Madrid hanno fornito questo tipo di sensazione. È un qualcosa di nuovo per il campionato italiano. La Juventus dei nove scudetti non ha mai giocato e convinto in questo modo. Milan, Inter e Juve? Il loro livello di gioco e di risultati sinora è stato medio-basso, anche la Juve che vince partite in serie non mi sembra francamente in grado di rientrare. Sarei sorpreso del contrario".