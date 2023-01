L'ex portiere anche dell'Inter, Tommaso Berni, intervistato da TMW affronta diversi temi di attualità nerazzurra, a partire dal successo allo Zini di Cremona. Partendo dal successo di sabato a Cremona: "È stata una vittoria importante perché quelle non sono mai partite facili, si pensi a quello che è successo a San Siro e all'Allianz Stadium ieri. Sicuramente è stata un'ottima risposta sul campo dopo le critiche, Lautaro Martinez è stato determinante, come del resto lo si è segnando 2 reti in un successo per 2-1. La squadra è stata bravissima a rimanere compatta anche dopo lo svantaggio iniziale".

Lei che ha conosciuto da vicino Lautaro. È un leader all'interno dello spogliatoio o lo è solo a livello tecnico?

"Lautaro è un grandissimo giocatore, non ho mai condiviso le critiche che gli sono state fatte anche quando segnava meno. È stato uno che in campo e in allenamento ha sempre dato l'anima, ha lottato su ogni pallone ed è sempre stato determinante anche quando segnava meno. Sta diventando sempre di più un leader, ma lo è sempre stato. In una squadra che vince ce ne sono tanti, anche chi non gioca che con l'atteggiamento, con la mentalità e l'attaccamento alla maglia riesce poi ad essere da esempio. Ce ne sono stati tanti negli anni: da Ranocchia a Barella, da Brozovic ad Handanovic e D'Ambrosio. Sono tutti dei campioni che hanno a cuore l'Inter, la maglia e che danno un grosso contributo. Lautaro è un punto di riferimento importante per la società, l'allenatore ed i compagni. Lo ritengo un trascinatore, vorrà restare all'Inter tantissimi anni".

Che idea si è fatto sul rendimento di Lukaku?

"Sappiamo tutti cosa può dare, ci ho giocato insieme e so cosa può dare. Gli infortuni lo hanno frenato, serve tempo per portare al meglio un fisico devastante come il suo. Quando è in forma diventa un treno immarcabile. Potrà fare molto comodo all'Inter, so quanto sta bene a Milano e quanto tiene all'Inter. Spero che possa rimanere a lungo in nerazzurro".