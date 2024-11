All'indomani della vittoria di Jannick Sinner delle Nitto ATP Finals, Beppe Bergomi parla così del numero 1 del tennis mondiale: "Il parallelismo con me sulla precocità ci può stare, anche se ritengo che Sinner stia facendo qualcosa dal valore assoluto - le parole dello Zio a Sky Sport -. Io ero in un contesto diverso, giocavo in una grande squadra, con grandi campioni: per me era più 'facile'; lui è da solo sul campo. Non c'è un'età giusta o sbagliata per prendersi le responsabilità, Sinner ha dimostrato di crescere costantemente. A me piace perché è rispettoso, sa gestire le poche sconfitte, questo è un segno di grande maturità. So quanto c'è dietro al lavoro dei tennisti rispetto ai calciatori per arrivare ad alti livelli.