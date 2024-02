L'emittente radiofonica romana Centro Suono Sport ha raggiunto Beppe Bergomi, al quale ha chiesto di analizzare la sfida tra Roma e Inter: "Per l’Inter sarà una tappa fondamentale, viene da quattro partite toste se pensiamo anche alla Supercoppa. La Roma ha vinto tre partite contro avversari abbordabili ma ha entusiasmo, per l’Inter sarà una partita complicata. I nerazzurri non dovranno sottovalutare nessuno, la Roma di oggi è pericolosissima”.

Che Inter ti aspetti?

“Ha un atteggiamento uguale casa/trasferta, forse in casa è un po’ più aggressiva, in trasferta sfrutta più spazi e viene da una serie incredibile di risultati, come palleggio sono i migliori in Serie A. L’Inter starà attenta sul piano del palleggio, poi ripartiranno velocemente come hanno fatto con il Napoli e la Lazio”.

Quale sarà il duello principale del match?

“L’Inter è molto forte a centrocampo soprattutto nella fase di non possesso, in mezzo al campo si deciderà la partita. Il duello tra Lukaku e Acerbi può incidere tantissimo, se non gli fa mai toccare la palla è un conto, altrimenti diventa difficile. I centrali della Roma saranno uno contro uno contro Thuram e Lautaro e dovranno essere bravi a resistere alle loro capacità tecniche”.