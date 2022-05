Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi si esprime così sull'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari: "La squadra adesso sta bene. Lautaro Martinez, a parte quei 2-3 mesi, ha fatto molto bene: quando i nerazzurri hanno fatto sette punti in sette partite probabilmente è mancato lui. Ora Simone Inzaghi ha un rammarico, ma non lo dirà mai: giocare un recupero è diverso che giocare la domenica insieme alle altre. Per tanto tempo, pensi che possano essere tre punti in più. A Bologna non l’ha gestita bene e anche l’atteggiamento dei giocatori per tutta la gara non è stato positivo. Non erano propositivi. Quella partita è costata".