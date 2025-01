Beppe Bergomi interviene dagli studi di Sky Sport per un'analisi della situazione di Davide Frattesi. Nel corso del Club, lo "Zio" ha espresso le proprie perplessità riguardo alla funzionalità del giocatore nell'ida di calcio di Inzaghi. "E' adatto per la posizione in cui gioca Koopmeiners nella Juventus, per esempio, ma l'Inter è una squadra di controllo del gioco, di palleggio. Non è una squadra che gioca in verticale. Inzaghi sul centrosinistra non lo vede, per cui lui può giocare solo al posto di Barella", afferma Bergomi.