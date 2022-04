Per parlare del momento non brillante delle giovanili italiane, Sprint e Sport ha intervistato Beppe Bergomi, che da anni ormai lavora proprio in questo ambito. "Il primo aspetto da tenere in considerazione è l'attività di base. Purtroppo negli ultimi anni ci sono pochi ragazzi che si approcciano al mondo del calcio. Ci sono aree in cui vai a pescare ancora bene, altre in cui non trovi più niente - ammette l'ex capitano nerazzurro -. Da noi non insegniamo il calcio nelle scuole. Sembra un aspetto secondario ma non lo è: nazioni come per esempio il Belgio hanno rifondato il proprio sistema calcio partendo da lì, ma da noi questo tipo di ragionamento non si fa. Come diceva Mino Favini, i giovani vanno aspettati. All'estero i progetti vincenti partono dalle strutture. Averle adeguate è la base, poi viene tutto il resto. Da noi ci si allena su metà campo, inoltre nei settori giovanili non si investe più come una volta. L'esempio lampante è l'Inter. Persino il settore giovanile nerazzurro non investe un euro dall'ormai lontano 2010".