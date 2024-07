Negli studi di Sky Sport, durante Calciomercato l'Originale, Beppe Bergomi ha svelato un retroscena legato alla sua ultima stagione in maglia nerazzurra.

"Moratti mi disse di far fare il capitano a Ronaldo, non fu una cosa semplice perché ho pensato che non fosse giusto anche se ero al mio ultimo anno ricorda -. Poi ho pensato se il presidente vuole farlo per Ronaldo allora va bene, ma non è stato facile. Anche perché poi ognuno ha una propria sensibilità".