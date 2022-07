Beppe Bergomi analizza la situazione dei difensori in Serie A nonostante la partenza di alcuni pezzi da novanta come Koulibaly e probabilmente De Ligt e Skriniar. "Le squadre straniere hanno capito che bisogna prendere i difensori forti. Ma non sarà una pacchia per le punte, anche se la A perde gente brava. Da noi i giocatori crescono, rimaniamo ad alto livello perché abbiamo i migliori allenatori. Facciamo progredire tatticamente, poi forse siamo esagerati nei dettagli, ma ricordo Koulibaly allenato da Benitez era una cosa, quello allenato da Sarri un’altra. È la nostra forza: facciamo crescere, si impara", dice lo 'Zio' .