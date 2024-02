"Ho un ricordo nitido di Andy di quando era appena arrivato, poi ha preso un po’ il mio ruolo e l’ha interpretato in maniera moderna, faceva assist e gol ed era un grande campione in campo e fuori. L’avevo sentito anche negli ultimi mesi, sempre con il sorriso, è stato un compagno di tante avventure. Sarà una grande mancanza per tutti noi e per i colori nerazzurri". Così Beppe Baresi, ricordando per Inter.it l'ex compagno Andreas Brehme, che ci ha lasciato all'improvviso nelle scorse ore, all'età di 63 anni.