Senza tutti questi infortuni il Milan avrebbe potuto competere con l'Inter per lo Scudetto? È stato incalzato così Ismael Bennacer da Sky Sport, dove il centrocampista rossonero, alla vigilia del match di Europa League contro la Roma, valido per i quarti di finale, ha così ammesso: "Non si sa, certo che avremmo potuto fare meglio senza infortuni. Ma è andata così. Quindi oggi lottiamo per fare più punti possibili".