Intervistato da Milannews, il centrocampista svincolato Marco Benassi ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Chi se lo contenderà? Con tutta onestà: quest’anno ho visto molte partite e devo dire che, come ho visto l’Inter, non ho visto nessun’altra - ha ammesso -. Sicuramente Milan, Juve e Napoli proveranno fino alla fine a stare lì, ma come favoriti vedo i nerazzurri”.