Si sono concluse le partite del quarto turno di Europa League con fischio d'inizio alle 18.45. In campo la Roma di José Mourinho che pareggia 1-1 in casa del Betis Siviglia: ci pensa Belotti, nella ripresa, a rispondere al gol siglato da Canales nel primo tempo. Impegnata questo pomeriggio anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League: tutto facile per i viola che battono in casa 5-1 l'Hearts: in gol Jovic, Biraghi, Barak e Gonzalez (doppietta).

I risultati di Europa League:

AEK Larnaca-Fenerbahce 1-2

Betis-Roma 1-1

Bodo/Glimt-Arsenal 0-1

Dinamo Kiev-Rennes 0-1

Feyenoord-Midtylland 2-2

Nantes Friburgo 0-4

Qarabag-Olympiakos 0-0