Raggiunto da Kiss Kiss Napoli, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, commenta le notizie di oggi relative alle lamentele di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe spostare la Supercoppa dall'Arabia Saudita per giocarla a Roma: "Sono valutazioni che non possono che essere condivise all’interno di uno scenario che è in evoluzione e non sappiamo quale sarà a fine gennaio. Se dovesse esserci un’escalation verrebbero meno le condizioni per ridisputare qualsiasi evento sportivo nell’area del golfo. Però ci sono operazioni commerciali, introiti importanti da 24 milioni, che la Lega ha concordato per i prossimi cinque o sei anni. Bisognerebbe lavorare insieme e questi accordi andrebbero rispettati da tutti i soggetti".

Altra notizia del giorno, l'assegnazione degli Europei del 2032 ad Italia e Turchia, con Bellinazzo che sottolinea un impietoso dettaglio: "Non ci sono affinità tra Turchia ed Italia, la Turchia ha stadi più moderni e ci avrebbe sconfitto nella lotta a paese organizzatrice. Saranno solo 5 le città italiane coinvolte e la scelta degli stadi arriverà nel 2026 e non è detto che Napoli rientri tra queste cinque città. Spero che si colga l’occasione per modernizzare più di cinque stadi. Il Milan s’è già candidato col suo nuovo stadio che verrà costruito, poi c’è San Siro e anche un possibile stadio dell’Inter".