Raoul Bellanova è stato protagonista quest'oggi con l'U21 azzurra, nel successo per 3-2 sulla Svizzera. Suo l'assist per il raddoppio di Gnonto, dopo una discesa tutta corsa per l'assistenza precisa: "Ci tenevo a far bene quest'oggi per la squadra, per aiutare i miei compagni ed essere sempre al 100% - ha detto alla Rai nel post-partita -. Oggi era una vera e propria finale e volevamo riscattare l’ingiustizia subita nella scorsa partita.

Siamo partiti bene andando sopra di tre gol, poi ci siamo complicati la vita nella ripresa. Personalmente cerco sempre di lasciare tutto me stessi in campo, dando tutto quello che ho. Sono felice perché questi sono tre punti fondamentali e li meritavamo".