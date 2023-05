L'Inter stravince a Verona e fa sembrare facile una partita che di facile non aveva nulla, come viene incalzato Raoul Bellanova dai colleghi di Inter TV a fine partita, dove l'esterno nerazzurro ammette: "Non è mai facile venire qui a giocare, ma come ogni partita sta sempre a noi renderla facile o difficile. Siamo partiti con il piede giusto, con cattiveria e mettendo tutto quello che abbiamo fatto in settimana abbiamo portato a casa i tre punti".

Come stai?

"Diciamo che il periodo in cui non stavo benissimo mi ha aiutato molto soprattutto mentalmente. Ora sto bene, ho fatto settanta minuti con l'Empoli, sono sempre pronto a dare il massimo e aspetto sempre la chiamata del Mister".

Cpome fai a correre così veloce?

"Sempre stato così. Non mangio niente di particolare (ride, ndr).

Nessun allenamento particolare?

"No, no".