Fisioterapista della Nazionale belga al Mondiale in Qatar, Lieven Maesschalck ha raccontato a Sporza il modo in cui staff medico, di concerto con Roberto Martinez, ha deciso di gestire Romelu Lukaku, gettandolo nella mischia nel finale della seconda gara per poi fargli giocare tutto il secondo tempo della terza: "Avevamo il compito di preparare tutti per la partita contro la Croazia, Roberto Martinez è uno che ascolta lo staff medico e il punto di vista di tutti - le sue parole -. Dopo questa discussione, abbiamo concordato che Romelu non potesse giocare 90 minuti; non giocava da diverso tempo, questo fatto ha giocato un ruolo importante.