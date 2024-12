Valon Behrami, presente negli studi di Dazn dopo Lecce-Juventus di ieri sera, avanza una critica a Thiago Motta. "C'è un confine sottile tra disciplina e creatività. Si vede tanta disciplina e poca creatività - afferma l'ex centrocampista -. Non ti senti libero di esprimerti. L'ego ti serve per fare la differenza, non esagerato ma ti serve. Sembra che Motta abbia spento quel tipo di ego. Ti ritrovi una squadra che è un insieme ma non inventa mai nulla. Il piattume non va mai bene. Non è vero che manca, ce l'ha e non lo accetta. Infortuni? Trovatemi una squadra che ha la rosa completa per tutta la stagione".

C'è anche da sottolineare il caso Douglas Luiz, al momento quasi mai impiegato. ""Douglas Luiz fuori dal coro? Cosa significa fuori dal coro, il fatto di avere personalità? Conte non accetta le reazioni, ma accetta le personalità. La nuova generazione di allenatori vuole controllare il gruppo con dei caratteri piatti, ma i caratteri piatti non ti portano a vincere. Mi sembrano tanti giocatori tutti uguali, mentre a Napoli c'è una libertà pur seguendo una linea molto forte. Lukaku viene sostituito al 60' senza problemi.

Sugli obiettivi, Behrami è convinto che la Juve debba puntare in alto. "E' fantastico giocare tutta la stagione con l'idea del "tutto di guadagnato". E' così per la Juve, per il Napoli, sembra che l'unica che ha tutto da perdere è l'Inter... Ci si gioca un campionato eh... Il primo e il secondo acquisto più oneroso della Serie A sono della Juve. Hai speso, le aspettative si alzano e in questo momento non è abbastanza".

Capitolo mercato, anche in questo caso Behrami è duro coi bianconeri. "La Juve è completamente vittima di Vlahovic, perché deve giocare per riuscire a rivenderlo. Se non rinnova ti crea un problema ma devi comunque farlo giocare.