Dagli studi di DAZN, l'ex centrocampista Valon Behrami ha parlato di Davide Frattesi, provando a capire a quale big potrebbe essere utile il centrocampista italiano. L'elvetico si sbilancia: "Per quanto ha mostrato oggi può valere 25 milioni, lo vedrei bene all'Inter se non ci fosse Nicolò Barella. Ma per le italiane è un investimento importante".