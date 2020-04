Evaristo Beccalossi, ex compagno di squadra dell'uomo ragno Walter Zenga che ieri compiva 50 anni, è intervenuto ospite a Sportitalia per augurare a sorpresa buon compleanno all'attuale allenatore del Cagliari, in collegamento per l'occasione.

Cosa significa ​​​​​​Zenga per l'Inter?

"Io lo so che lui ha il sogno di avere la possibilità di allenare l'Inter e non l'ha mai avuta ma poteva averla se qualcuno gli dava fiducia. Una volta ha allenato l'Inter con me a Inter Forever a Madrid. Abbiamo fatto 2-2, una bella coppia in panchina".

I cinque simboli dell'Inter...

"Quelli del triplete. Come fai a non nominare tutti i vari Altobelli, Suazo, Bergomi, Zenga... Cinque sono troppo pochi. A quest'ora vanno fatte domande un po' più semplici".

Lautaro resta secondo te e lo terresti?

"Lautaro è un ottimo giocatore però dopo l'esperienza avuta con Ibra ed Eto'o sappiamo che nel calcio può succedere tutto. Come giocatore a me piace tantissimo però è anche vero che ha una clausaola e sta a lui dire di voler restare all'Inter perché se il Barcellina paga..."

Sarà il mercato dell'Inter?

"Per il 70-80% hai accorciato la distanza con la Juve ma se vuoi battagliare alla pari defi fare degli inserimenti importanti".