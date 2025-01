"La Supercoppa? La vedrò, ma in televisione. Mi piacerebbe un sacco essere in campo". Così Evaristo Beccalossi debutta nella sua intervista ai microfoni di Libero alla vigilia della finale di domani tra Inter e Milan. Sfida che vede i nerazzurri strafavoriti: "Sulla carta. Nelle partite secche e, soprattutto, in un derby giocato lontano dal fascino di San Siro e fra le dune di Riyadh, tutto può accadere. Anche se l'Inter di questi tempi è travolgente. La riprova? Se manca un titolare importante come può essere Francesco Acerbi, non pesa più di tanto la sua assenza.Ci sono due giocatori per ogni ruolo. Il merito è di Simone Inzaghi e della società".

L’allenatore è il segreto di questa Inter schiacciasassi?

"Simone è sottovalutato. Pensare che due anni fa era stato messo in croce, invece ha creato un ambiente ideale per vincere. La squadra viene da un 2024 da favola".

Negli ultimi anni si è divertito con l'Inter?

"Parecchio. Prima lo Scudetto con Antonio Conte, poi la seconda stella,quindi Coppe Italia e Supercoppe. E ora la possibilità di iniziare il 2025 alla grande".

Diceva che una grande squadra non può prescindere dall'avere, alle spalle, una grande società?

"Esattamente, quello che Beppe Marotta e i dirigenti hanno fatto per tenere in bilico conti non certo belli dopo la gestione Zhang è il segreto di questa Inter".



Domani, il giocatore decisivo chi sarà?

"Penso Lautaro Martinez, anche se non segna sta giocando con e per la squadra. Però la zampata ce l’ha sempre in canna e lui ha già deciso altre finali".

E il simbolo in campo?

"È tutto il centrocampo, con Nicolò Barella in testa".