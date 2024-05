L'ex giocatore dell'Inter Evaristo Beccalossi è stato ospite d’onore e mattatore della festa Scudetto a due stelle organizzata al Circolo di Equitazione reggiano dall’Inter Club Reggio Emilia. Un'occasione per il Becca di tornare sul suo passato nerazzurro, togliendosi anche qualche sassolino: "Se penso che per alcuni giornalisti non avrei dovuto giocare perché il campo pesante non era adatto al mio fisico leggerino. Che cazzata! Mi criticavano sempre. Ce l’avevano con me per partito preso perché in realtà su un terreno scivoloso i difensori faticavano di più con le mie finte. Andavano lunghi per terra. Va beh, ormai quei giornalisti non ci sono più, pace a loro. Non avevo capito subito l’importanza del derby, io volevo battere la Juve. Una volta sul prato di San Siro – ha continuato – vedendo gli sguardi dei miei compagni, gli spalti stipati, sentendo i cori dei tifosi e le loro urla di incitamento ho compreso. San Siro non è per tutti. Giusto Marcello?", ha poi esclamato rivolto a Marcello Montanari, ex difensore nerazzurro nei primi anni Novanta, ospite anch’esso della festa.

Il discorso passa poi all'Inter di quest'anno: "Bisogna fare tanti complimenti a Steven Zhang. Ha riportato in alto l’Inter assieme a Beppe Marotta e ai dirigenti tutti. Con Oaktree pare che resterà inalterata la dirigenza che è la base dell’Inter vincente. Spiace che Zhang sia uscito così. Mai visto l’Inter vincere giocando così bene”. Gli ha fatto eco lo stesso Montanari: “Zhang grande Presidente, ma bravissimo Inzaghi. Il cambio di proprietà? Non mi fido degli americani”.