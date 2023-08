La cessione di Yann Sommer all'Inter è cosa fatta e finita, ma il Bayern Monaco continua a tribolare per Manuel Neuer. Il rientro del portierone tedesco infatti sembra destinato ad essere ulteriormente rinviato: il 37enne, fermo da dicembre 2022 dopo il brutto incidente avuto cadendo con gli sci, auspicava di rientrare già contro il Werder Brema a inizio Bundesliga ma il suo ritorno potrebbe slittare addirittura a inizio 2024. Ma soprattutto, dubbi permangono sul suo effettivo stato di forma, visto che, riferisce Sport Bild, Neuer lamenta problemi soprattutto nel gioco palla al piede, uno dei suoi punti di forza.

Si dice che Neuer abbia grossi problemi con i passaggi e i tiri, soprattutto con la gamba destra, oltre a difficoltà nel saltare. Per questo, all'interno di Säbener Straße si parla di un cambio di programma: il Bayern è costretto pertanto a tornare sul mercato per cercare una soluzione in tempi rapidi, con Yassine Bounou, Kepa Arrizabalaga, Kamil Grabara e Giorgi Mamardashvili tra i nomi al vaglio.