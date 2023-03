I pensieri di Benjamin Pavard rimangono ben ancorati al presente, a tutto quello che potrà fare con il Bayern Monaco in quel che rimane di questa stagione che può regalare tante soddisfazioni. Il futuro può aspettare, così come l'eventuale rinnovo di contratto con il club bavarese, che nella scorsa sessione di mercato invernale aveva respinto un'offerta allettante dell'Inter: "Sono concentrato sulle mie prestazioni e sul poter vincere più titoli possibili. Poi avremo tempo per parlare del futuro quest'estate", ha spiegato il francese durante il Podcast Bayern-Insider.