Con la partenza di Yann Sommer verso l'Inter, adesso l'urgenza di trovare un nuovo portiere si sposta con decisione in casa Bayern Monaco, considerato anche il prestito allo Stoccarda di Alexander Nübel e la sola presenza di Sven Ulreich come effettivo in attesa del rientro di Manuel Neuer. Intervistato da Sport Bild, l'ex interista Lothar Matthäus consiglia ai dirigenti bavaresi di andare dritti su un nome: "Io andrei su David De Gea", afferma Matthäus, suggerendo il nome dello spagnolo che ha lasciato il Manchester United dove è stato rimpiazzato da André Onana.