Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti a margine del Festival di Trento, Gabriel Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha detto la sua sulla corsa scudetto, mai come quest'anno allargata a più pretendenti: "Può essere l'anno buono per la Roma? Sono trascorse 7 giornate, può essere l'anno buono per la Roma, per l'Inter, per il Milan. Il campionato italiano può avere tante pretendenti, staremo a vedere chi coglierà l'occasione". Poi sulla sua Argentina, in cui gioca anche Lautaro: "Come vedo la Selección in vista del Mondiale? La vedo bene. Non vuol dire niente, ma la vedo bene".