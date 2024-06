Alessandro Bastoni è l'unico difensore ad aver ottenuto il possesso palla più di 20 volte a Euro 2024, andando in testa a questo dato contro la Croazia, in cui ha realizzato 12 passaggi positivi. Un altro difensore, Virgil van Dijk (73,3 %), è l'unico ad aver disputato 15 duelli e ad avere una percentuale di vittorie nei duelli migliore rispetto del nerazzurro 72,2 %).

Alessandro Bastoni is the only defender to win possession 20+ times at Euro 2024 and has won possession more times in a single game at the tournament than any other defender (12 vs. Croatia).



While Virgil van Dijk (73.3%) is the only CB to contest 15+ duels and have a better… pic.twitter.com/Jhl6OuX23G