Protagonista ieri sera con l'assist per Mkhitaryan che ha sbloccato la partita vinta contro il Viktoria Plzen, Alessandro Bastoni esterna tutta la sua soddisfazione per il passaggio agli ottavi di finale di Champions ottenuto dall'Inter: "Impresa? Sì, sapevamo quanto fosse difficile il girone, specialmente partendo in salita dopo il ko col Bayern. Siamo stati bravi nel doppio confronto col Barcellona e col Viktoria Plzen a portare a casa una qualificazione meritata", le parole del difensore a Mediaset Infinity.

Come siete usciti dal momento più difficile prima di Inter-Barcellona?

"C'è stato un confronto tra noi giocatori prima della partita, ed è stato importante per uscire da un momento delicato che non era mai capitato a questo gruppo".