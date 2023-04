Come noto, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è stato nominato Player of the Match della partita contro il Benfica. Il gruppo di osservatori tecnici UEFA ha motivato così la sua scelta: "Ha marcato bene in difesa quando necessario, si è fatto avanti a centrocampo quando gli è stato chiesto e il suo passaggio è stato perfetto in occasione del primo gol. È stato un grande cross, come quello che successivamente ha procurato il rigore".