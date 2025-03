Alessandro Bastoni ha chiuso la sfida contro l’Atalanta con un’espulsione nel recupero dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo da Massa. Il difensore dell’Inter, che era già diffidato, dovrà quindi scontare un turno di squalifica nella prossima gara di campionato contro l’Udinese, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

Tuttavia, la sua situazione disciplinare non cambierà in modo significativo. Infatti, il difensore tornerà in campo nel match contro il Parma del 5 aprile ancora in diffida, poiché lo stop scatterà per l’espulsione diretta e non per l’accumulo di ammonizioni.