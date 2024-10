Alessandro Bastoni ha parlato a Sky Sport al triplice fischio di Inter-Torino 3-2: "Sicuramente dopo averla sbloccata, poi sul 2-0, dovevamo farla diventare più facile. Non ci siamo riusciti, ma siamo stati bravi a portarla a casa, era importante. Gol subiti? Non so dare una risposta, abbiamo piccoli black-out, quando si gioca tanto sarebbe importante chiudere prima le partite. Lavoreremo sul piano dell'attenzione nelle prossime settimane. La nostra forza dell'anno scorso è non sottovalutare nessuno, dobbiamo seguire questa strada".