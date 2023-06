Il giro di interviste mediatiche di questa lunga giornata si completa con le dichiarazioni alla tv ufficiale del club. Ai microfoni di Inter TV arriva Alessandro Bastoni: "Come si contrasta il City? Sono molto forti, abbiamo già visto qualcosa. Sarà difficile metterli in difficoltà ma abbiamo molta fiducia in noi stessi e sapremo metterli in difficoltà. La finale significa tanto, è frutto di un processo iniziato quando gente come me e Nicolò Barella è arrivata molto giovane e non aveva l'esperienza.

La finale di Europa League ci ha aiutato a capire cosa significa giocare queste partite, ci ha dato tanto. Sabato penso che servirà qualcosa di più da parte di tutti, perché giochiamo coi migliori d'Europa. Io penso che sia una delle mie qualità migliori".