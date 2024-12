Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, autore del gol che ha permesso all’Inter di sbloccare la delicata sfida di Cagliari, analizza così la gara ai microfoni di Inter TV: “Il gol? Non puntavo a segnare, l’ho chiamata a Barella perché mi ero accorto che ero solo, ma volevo metterla in mezzo. È stata una traiettoria fortunata. Nel primo tempo sicuramente loro avevano più energie, ci chiudevano tutti gli spazi, noi invece faticavamo a tornare varchi. Poi nel secondo tempo la partita si è aperta. Sappiamo le difficoltà che potevamo trovare in questa gara, loro sono una squadra molto fisica. Forse avevamo avuto troppa fretta, ma il mister ci ha detto di giocare con calma e alla fine ha avuto ragione.

Sulla svolta in campionato dopo il 4-4 contro la Juventus: “Contro la Juve abbiamo toccato forse il punto più basso della stagione, lì ci siamo ritrovati e abbiamo ritrovato la solidità che ci ha permesso di vincere l’anno scorso. Ci servono quei giocatori che stanno mancando e speriamo di ritrovarli presto. I campionati sono lunghi, le stagioni sono lunghe”, ha concluso.