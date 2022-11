Dopo il ko di Torino, l'Inter riparte dal Bologna di Thiago Motta che ritorna in quel di San Siro dove affronterà la sua ex squadra. A presentare la gara di questa sera è Alessandro Bastoni che a Inter TV parla di "gara molto complicata, perché il Bologna è molto in fiducia, viene da una striscia positiva quindi dobbiamo stare molto attenti perché offensivvamente sono molto pericolosi. Detto ciò ma noi dobbiamo cercare di difendere nella miglior maniera possibile e portare a casa questi tre punti, molto importanti per noi".