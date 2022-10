Dopo il pari del Camp Nou, l'Inter torna alla vittoria casalinga battendo anche il Viktoria Plzen e conquista il pass per gli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Il primo a commentare il sonoro poker di San Siro ai microfoni di Inter TV è Alessandro Bastoni: "Settimana travagliata ma siamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo molto importante per noi" ha detto con soddisfazione.