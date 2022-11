Una prima con la maglia del Bari che vale tanto: per la qualità strepitosa del gol e per il fatto di avere salvato i biancorossi da una capitolazione inusitata contro il Sudtirol, che si era portato in vantaggio di due gol al San Nicola prima che la formazione di Michele Mignani pervenisse al pareggio. Eddie Salcedo, attaccante in prestito ai Galletti dall'Inter, esprime così la sua gioia: "Emozioni uniche. La dedica è per mio padre, durante la settimana avevamo un po’ discusso e mi era venuto a trovare per starmi vicino. Trovare il gol dopo tanto tempo mi ha aiutato molto. Ho aspettato tanto questo momento, ma ormai è passato. Io sono sempre pronto per la squadra, questo è un anno importante per me. Sento la responsabilità e so che posso dare molto di più a questa squadra. Il mister mi ha punzecchiato dopo Benevento e ha fatto bene”.