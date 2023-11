Il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, intervistato da TeleBari, si è speso in difesa del portiere brasiliano Brenno, arrivato in estate in sostituzione di Elia Caprile: "Il brasiliano è un portiere forte e internazionale, non è stato presentato benissimo qui anche perché doveva sostituire un ragazzo straordinario come Caprile. Ho voluto cercare un portiere all'estero perché in Italia non c'era tanto che mi soddisfacesse. Brenno ha una grande personalità, forse ha fatto qualche errore nella gestione coi piedi, su quel piano lì è normale che deve migliorare, ma come portiere può fare qualcosa di importante.

Anche Alisson e Julio Cesar si sono dovuti adattare in Italia".