Uscirà da Bari-Parma, gara in programma domani al San Nicola, l'avversaria dell'Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un incrocio a cui Michele Mignani, tecnico dei pugliesi, vuole pensare a tempo debito, in caso di qualificazione: "La Coppa Italia è una competizione nazionale, c'è una diretta tv ma il nostro impegno non cambia in funzione delle televisioni nazionali - le sue parole in conferenza stampa -. Il pensiero è che dobbiamo continuare la nostra crescita e il nostro percorso, mantenendo la giusta motivazione e la mentalità che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione. Affronteremo il Parma con voglia ed entusiasmo, consapevoli che, come abbiamo visto in campionato, sarà una gara molto tosta: ma la voglia di passare il turno c'è. Affrontare poi l'Inter? Per ora pensiamo a battere il Parma".